Cinq choses qui n’ont rien à faire sur le rebord d’une fenêtre, en plein soleil.

On a souvent tendance à vouloir exploiter le moindre centimètre carré d’espace, surtout dans les petits appartements, y compris les rebords de fenêtre, sur lesquels on dépose volontiers toutes sortes de petits objets et des plantes vertes. Or, quand le soleil tape contre la vitre, en particulier durant les mois d’été, cela devient risqué, car il y a certaines choses qui n’ont tout simplement pas leur place sur un rebord de fenêtre et qui peuvent même être endommagées.