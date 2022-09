TF1 : Cinq coaches pour «The Voice» en 2023

«Au vu de notre jeune âge ( ndlr: 29 ans pour Bigflo et 26 ans pour Oli), on s’est posé la question, mais comme on avait kiffé faire "The Voice" Belgique, on a dit ok, ont confié les rappeurs. On est très heureux, car on connaît bien tout le monde, on va beaucoup se marrer.» Le duo prendra place dans un double fauteuil et il faudrait qu’ils soient tous les deux d’accord pour que ce fauteuil se retourne.