Crissier (VD) – Cinq collaborateurs sur six ont quitté le Service de l’urbanisme, le semestre dernier

Là où Damien Canart, municipal en charge de l’Urbanisme depuis le printemps dernier, se défend de tout différend avec les cinq démissionnaires, la Municipalité avance, via un communiqué, une tentative d’explication de ce phénomène: «Le climat anti-densification perceptible dans notre région a peut-être été un critère décisionnel pour certains collaborateurs régulièrement au front de cette thématique.»

Elu sous la bannière de «Sauvegardons Crissier», nouveau parti contre la densification urbaine, Damien Canart marche sur des oeufs. Au Conseil communal, les positions de son parti tranchent avec l’ensemble des autres groupes et ont notamment rendu les débats du Conseil communal plus animés. Au point que des tensions seraient papables au sein même de la Municipalité. Au Service de l’urbanisme, trois des cinq postes laissés vacants ont déjà été repourvus et les deux autres sont sur le point de l’être.