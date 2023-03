Genève: Cinq communes baissent leurs impôts pour 2023

Cinq communes genevoises ont décidé de baisser leurs impôts pour 2023, a communiqué mercredi le Conseil d’Etat. Choulex s’est montrée la plus généreuse avec ses habitants: elle a raboté son taux de centimes additionnels de deux points (le portant à 40). Cartigny (42), Chêne-Bougeries (33), Corsier (34) et Jussy (41) ont quant à elles opté pour une diminution d’un point. Pour rappel, les centimes additionnels sont à comprendre ainsi: pour chaque franc d’impôt perçu par le canton, la municipalité taxe X centimes supplémentaires. En l’occurrence, à Choulex, 40 centimes.

Sur le podium des communes les moins voraces figurent Genthod (25), Cologny (27), Collonge-Bellerive et Vandoeuvres (29). A l’autre bout du spectre se trouvent Avully (51), Onex (50,5), Aire-la-Ville, Avusy et Vernier (50). L’écart n’est donc pas anodin. Un même contribuable taxé à hauteur de 10’000 francs par le Canton devra s’acquitter d’un total de 12’500 francs à Genthod et de 15’100 francs à Avully.