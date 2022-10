Cinq communes du Jura maintiennent leurs élections, mais pas Alle

Enveloppes retirées des urnes

Menaces de retrait de candidats

Au vu de la situation particulière dans la commune d’Alle, marquée par un climat suspicieux et par la volonté de certains candidats aux élections communales de se retirer de la course, le Conseil communal a décidé unanimement d’annuler le scrutin du 23 octobre et de le reporter. Le but de ce report est avant tout d’apaiser le climat, de rétablir la confiance et de repartir sur des bases plus saines. L’autorité communale communiquera prochainement sur les modalités du report.



Les autorités cantonales et communales condamnent et regrettent ces actes illégaux qui minent la confiance envers le système électoral et les autorités, écrivent-elles dans leur communiqué. De telles pratiques doivent appartenir à un passé révolu. Si des réflexions seront nécessaires prochainement sur la pratique et les conditions posées pour le vote par correspondance, il est bon de rappeler que chacune et chacun est responsable du bon usage de ce droit, qui est personnel et intransmissible.