Depuis le 18 janvier, se réunir à plus de cinq dans un domicile privé, enfants compris, est interdit. La règle est simple, son applicabilité beaucoup moins. Pour contrôler un nombre de convives, et donc constater une éventuelle infraction, la police doit entrer dans le logement et y mener une perquisition. Et là, ça se corse: le consentement de l’occupant du logement est, en règle générale, indispensable.