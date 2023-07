Brésil: Cinq détenus tués lors d’une mutinerie dans une prison de haute sécurité

Des prisonniers lourdement armés

Les prisonniers étaient lourdement armés: la police a récupéré 15 armes de petit et gros calibre après la reddition, précise encore le communiqué. «Toutes les circonstances feront l’objet d’une enquête en bonne et due forme, et nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui se sont produites dans la prison, a déclaré le secrétaire à la justice et à la sécurité publique de l’État d’Acre.