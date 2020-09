Rareté : Cinq diamants bleus découverts en Afrique du Sud

Une entreprise minière britannique a annoncé ce mercredi avoir découvert cinq pierres précieuses particulièrement rares dans une mine au nord-est de l’Afrique du Sud.

Chacun des diamants est individuel, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas issus d’un plus gros diamant fractionné, et leur poids varie de 9,61 à 25,75 carats.

Plus rare et plus précieux encore qu’un diamant? Un diamant bleu, à la transparence et au brillant exquis. Cinq d’entre eux ont été trouvés récemment en Afrique du Sud, a annoncé mercredi leur heureux propriétaire.