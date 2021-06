Hong Kong : Cinq dirigeants du journal pro-démocratie Apple Daily arrêtés

Ces arrestations constituent la dernière opération policière en date visant le journal, qui a apporté un soutien sans faille au mouvement pro-démocratie.

Cinq responsables du journal pro-démocratie de Hong Kong Apple Daily, dont son rédacteur en chef Ryan Law, ont été arrêtés jeudi en vertu de la «loi sur la sécurité nationale», ont annoncé la police et le média.

Les cinq dirigeants ont été arrêtés au cours d’une descente dans les locaux d’Apple Daily «pour collusion avec un pays étranger ou avec des éléments externes visant à mettre en danger la sécurité nationale», a indiqué la police de Hong Kong dans un communiqué. Une source policière a confirmé à l’AFP que les cinq personnes occupaient toutes des fonctions de direction au sein de Next Digital, maison mère d’Apple Daily.

Second raid en moins d’un an

Le journal, qui a diffusé en direct sur Facebook des vidéos montrant le raid policier, a précisé que Ryan Law figurait parmi les personnes interpellées. Sur ces images, des policiers apparaissent en train d’installer un périmètre de sécurité et d’entrer dans le bâtiment. Ces arrestations constituent la dernière opération policière en date visant le tabloïd, qui a apporté un soutien sans faille au mouvement pro-démocratie. Il s’agit du second raid visant Apple Daily en moins d’un an.