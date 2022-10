Santé: 5 effets néfastes du manque de sommeil

Vos nuits sont de plus en plus courtes? Attention! Le manque de sommeil peut nuire à la santé à long terme.

Dormir permet de recharger ses batteries, de reposer son corps et son esprit, de digérer le vécu et de renforcer son système immunitaire.

Comment qualifiez-vous votre sommeil? Je suis un(e) dormeur(se) né(e). Je n’ai pas de problème dans ce domaine. Globalement, je dors plutôt bien, sauf quand je suis stressé(e). Pour bien dormir, j’ai besoin d’un rythme clair. J’ai souvent des insomnies et j’ai déjà essayé plusieurs remèdes pour mieux dormir. Je souffre de troubles chroniques du sommeil.

Le sommeil fait partie des besoins fondamentaux d’un être humain. Par conséquent, les effets du manque de sommeil se répercutent sur tous les aspects de la vie. Mais que se passe-t-il au juste lorsqu’on ne dort pas?

1. Manque de concentration

Le manque de sommeil entraîne des problèmes de concentration. Effectuer des tâches et prendre des décisions devient difficile, tout comme trouver ses mots pour s’exprimer. Cela s’explique par la fait qu’un cerveau épuisé n’est plus capable de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme.

Le manque de sommeil entraîne des problèmes de concentration. Pexels / Pixabay

2. Augmentation de la prise de risques

Selon une étude de l’Université de Zurich, les individus en manque de sommeil prennent des décisions plus risquées. On notera que les participants à l’étude ne s’estimaient pas plus enclins à prendre des risques. Souvent, on ne remarque donc pas forcément soi-même à quel point le manque de sommeil nous affecte.

Le manque de sommeil augmente la prise de risques. Cela peut s’avérer particulièrement dangereux dans la circulation routière. Pexels / Darius Krause

3. Endommagement des cellules et favorisation de maladies

Une étude réalisée par l’Université de Surrey a mis en évidence la manière dont le manque de sommeil se répercutait sur la santé. Les participants qui dormaient au maximum six heures par nuit pendant une semaine, enregistraient une perturbation au niveau de la sécrétion des hormones libérées durant le cycle circadien de 24 heures, ce qui dérange l’horloge biologique interne d’un individu. De ce fait, les cellules de tout le corps se régénèrent moins bien, le système immunitaire s’affaiblit et le stress est moins compensé, ce qui peut entraîner de nombreuses maladies.

Les personnes stressées par leur travail et leur quotidien devraient renoncer au marathon des séries, le soir. Le cerveau a besoin de temps pour se déconnecter et trouver le repos et le sommeil. Pexels / Anastasia Shurevtsa

4. Pertes de mémoire

Outre le comportement social, le manque de sommeil affecte également le mental et ce, de plusieurs façons: la capacité de mémorisation diminue, on devient rapidement irritable et on a du mal à se concentrer. Le manque de sommeil peut également mener à des états dépressifs. Les personnes qui souffrent de dépression ont tendance à avoir un mauvais sommeil – un cercle vicieux.

De combien de sommeil avons-nous besoin? Le besoin de sommeil est individuel. Un adulte a besoin de sept à neuf heures de sommeil par nuit, y compris les exceptions. Pour les chercheurs sur le sommeil, une durée de six heures est considérée comme «peu de sommeil». Pour savoir si on a un sommeil suffisamment long et réparateur, il suffit de voir si on a l’énergie et le sentiment d’être équilibré tout au long de la journée. Il convient de s’observer pendant les vacances: après combien d’heures de sommeil vous sentez-vous reposé(e) après une nuit de sommeil, sans mettre le réveil?

Les médecins du sommeil comparent souvent les effets liés au manque de sommeil à ceux de l’alcool: un individu qui dort moins de six heures plusieurs nuits d’affilé se trouve dans un état comparable à celui d’une personne ayant 1 mg/l d’alcool dans le sang et présente une baisse de la réactivité, de la faculté de jugement et des pertes de mémoire.

5. Le manque de sommeil rend égoïste

Lorsque nous avons peu ou mal dormi, nous sommes moins serviables. C’est la conclusion d’une nouvelle étude de l’Université de Californie. Des changements significatifs ont été constatés au niveau du cerveau des participants à l’étude après une nuit sans sommeil. Les régions du cerveau qui nous permettent de faire preuve de compassion et de compréhension envers les besoins des autres étaient précisément moins actives. Heureusement, l’effet n’est pas durable – après une nuit de repos, l’empathie et la serviabilité étaient à nouveau aussi prononcées qu’auparavant. Il convient de s’accorder de bonnes nuits de sommeil: le corps et l’entourage vous en seront reconnaissants.

Petits trucs pour mieux dormir Les masques de sommeil empêchent l’oeil de percevoir la lumière et favorisent ainsi la production de mélatonine (hormone du sommeil) par le corps, ce qui permet de s’endormir plus rapidement.

Les bouchons d’oreilles aident à avoir un sommeil serein, malgré les bruits ambiants.

Les produits à base de valériane favorisent la détente, ne créent aucune dépendance et sont donc préférables aux somnifères.

Les applications de méditation ou l’ASMR favorisent le sommeil et permettent de tomber facilement dans les bras de Morphée.