Bâle et région : Cinq églises vandalisées en quelques semaines

Tags, incendies et vitres cassées ont été constatés ces dernières semaines dans plusieurs édifices, tous catholiques. Les raisons de ces actes restent mystérieuses.

Un visiteur est tombé sur des murs couverts de tags lundi matin dans l’église Saint-Joseph à Bâle. Il s’avère désormais que pas moins de cinq églises ont été victimes de vandalisme. Trois colonnes et le mur près de l’autel ont été barbouillés, a raconté ce témoin à «20 Minuten».

Eglises ouvertes à tous malgré tout

Une semaine plus tard, des inconnus ont détruit les fenêtres de la même église avec des pierres. Le 3 août, deux autres églises de la région bâloise ont été visées et recouvertes de graffitis. Le lendemain, à Weil am Rhein, ville allemande frontalière, l’église Guter Hirte a elle aussi été la cible de sprayeurs.