Détournement de fonds : Cinq éléments à savoir sur le scandale de corruption en Autriche

Après la démission du chancelier Sebastian Kurz, le point sur l’affaire qui secoue le pays et mêle malversations et achats d’encarts publicitaires.

L’Autriche est secouée depuis une semaine par un scandale de corruption , qui a contraint son chancelier de 35 ans, Sebastian Kurz, à démissionner et apporte chaque jour son lot de révélations.

Le dossier d’accusation dessine une intrigue ourdie par le jeune politicien – qui nie les faits – et son cercle proche pour accéder au pouvoir.

Quels reproches?

L’AFP a consulté le mandat de perquisition de plus de 100 pages, diffusé par un média dans la foulée des premières perquisitions mercredi dernier.

Les faits qui sont reprochés à Sebastian Kurz et ses fidèles remontent à 2016, selon le parquet.

A cette époque, l’ambitieux conservateur était ministre des Affaires étrangères et aurait alors manigancé avec des proches pour détrôner le président du parti ÖVP Reinhold Mitterlhener et ensuite s’emparer de la chancellerie.

L’objectif était de commander des enquêtes d’opinion «partiellement manipulées» et des articles élogieux, parus dans les médias d’un influent groupe de presse dénommé Österreich.

En échange, ce dernier était récompensé via l’achat de lucratifs encarts publicitaires, d’après les allégations.

Sebastian Kurz, dépeint comme l’homme providentiel pour sauver la droite, prendra la tête du parti en 2017 et provoquera des élections anticipées, remportées haut la main.

Les procureurs évoquent un préjudice «d’au moins 300’000 euros pour l’État» et accusent l’ex-chancelier de «malversations».

Quelles preuves?

Ils sont tombés sur des centaines de messages téléphoniques, courriels et autres documents compromettants.

Sur cette base, le parquet a monté un dossier qui a débouché sur la mise en cause de dix personnes: Sebastian Kurz et ses proches, mais aussi des responsables au sein du groupe de presse et de l’institut de sondage.