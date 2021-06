5 éléments indispensables pour votre jardin ou balcon

Après un printemps plutôt froid et pluvieux en Suisse en avril et en mai, les choses devraient enfin s’améliorer, car l’été pointe le bout de son nez. C’est le moment idéal pour aménager ou revoir votre espace extérieur pour l’été.

Steven Schneider, responsable décoration chez Home24, sait comment faire de son jardin ou de son balcon le lieu de détente extérieur parfait.

1. La bonne assise

Le type d’assise dépend essentiellement de l’usage que l’on en fait. La question est de savoir si vous avez besoin d’un confortable transat pour vous-même ou plutôt d’un salon de jardin pour vos invités. Lachlan Ross / Pexels

«Cela peut paraître banal, mais il n’est pas si évident de trouver la bonne assise. Après tout, il existe une multitude d’options sur la manière d’aménager un coin détente dans son jardin. Pour faire le bon choix, il faut voir quels sont vos besoins et vos préférences. Si vous avez une grande famille ou si vous aimez recevoir des invités, vous opterez plutôt pour un grand salon de jardin. Si vous êtes plutôt du genre à faire bronzette et à apprécier le calme en solo, vous pouvez vous orienter vers un hamac ou un transat. Et si votre jardin doit être le prolongement de votre espace de travail à domicile ou si vous souhaitez l’utiliser pour y prendre vos repas, vous aurez tout intérêt à choisir une assise classique. Les bars de jardin ne manqueront pas de faire sensation en apportant une touche estivale et un côté plage.»

2. Les textiles

Une variété de textiles égayera votre balcon, notamment sous la forme de coussins colorés ou de tapis d’extérieur. Zachary Anderson / Unsplash

«Cela fait un bail que les salons de jardin ne se limitent plus aux chaises en bois ou en plastique rigides, mais s’apparentent de plus en plus à un confortable salon en plein air. Et pour y contribuer, il existe une multitude de textiles sous la forme de coussins, tapis et couvertures stylés dans des matériaux robustes tels que le polyester ou le coton. Le premier est hydrofuge et antisalissure; il est également résistant aux UV et peut donc être utilisé sans problème à l’extérieur. Le second convient à ceux qui préfèrent les matières naturelles, car le coton est respirant et donc agréable au toucher, même à des températures élevées. Cependant, le tissu ne laisse pas perler l’eau comme les matières synthétiques, mais il reste sec au toucher même avec une absorption d’humidité d’environ 20%.»

3. La protection solaire

Si vous avez l’intention de passer beaucoup de temps dehors, il est impératif que vous vous protégiez du soleil. Getty Images/iStockphoto

«Autant le soleil est agréable, autant les rayons UV sont nocifs pour la peau. Il faut donc se mettre à l’ombre à l’extérieur. Je recommande les parasols à mâts excentrés, encore appelés parasols déportés. Leur toile est très mobile, permettant une certaine flexibilité d’utilisation. De plus, ils couvrent une grande surface. Le fait qu’ils soient rotatifs permet de suivre l’orientation du soleil. Ils sont d’excellente qualité et n’ont absolument rien à voir avec les parasols branlants à louer sur les plages dans les stations balnéaires.»

4. Les matériaux naturels

Pour apporter un côté nature à votre balcon, vous pouvez y disposer des plantes ou du mobilier en bois local, en bambou, du sable et des pierres en tant qu’éléments décoratifs. Evgenia Basyrova / Pexels

«La connexion entre l’Homme et la nature – autrement dit le design biophilique – est très en vogue cette année, y compris dans la décoration. Et il n’y a sans doute pas meilleur endroit que le jardin pour le mettre en œuvre. Vous pouvez également disposer des plantes vertes, des fleurs ou des pots contenant des herbes aromatiques autour de la zone d’assise pour créer une ambiance naturelle et agréable. Si vous n’avez pas la main verte, vous pouvez intégrer des matériaux naturels dans votre décoration extérieure. Vous obtiendrez un effet comparable avec du mobilier en bois local, en bambou, avec du sable et des pierres comme éléments décoratifs ou une fontaine à jets d’eau.»

5. Les lanternes

Une fois le soir venu, les lanternes procurent un éclairage d’ambiance très agréable. Si vous préférez éviter les flammes, pourquoi ne pas opter pour des guirlandes lumineuses? Craig Adderley / Pexels

«Quand la journée touche à sa fin, mais que l’air est encore chaud et agréable, pourquoi rentrer se cloîtrer entre quatre murs quand l’ambiance devient vraiment atmosphérique? La lumière vacillante de la flamme d’une bougie fait partie intégrante d’une douce soirée d’été. C’est pourquoi les lanternes sont indispensables dans un jardin, d’autant plus que la flamme de la bougie est protégée du vent. De plus, il en existe dans tous les styles. Tout le monde, du plus minimaliste au fan du style bohème, devrait donc trouver celle qui lui convient.»

