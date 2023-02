Diplomatie : Cinq élus du Parlement fédéral sont en visite à Taïwan

Des conseillers nationaux sont actuellement à Taïwan. Ils appellent notamment à renforcer les liens entre les deux états.

La délégation a rencontré la présidente taïwanaise ce lundi. Twitter/Capture d’écran

Une délégation de cinq membres du Conseil national est actuellement à Taïwan. Ce lundi, les socialistes Fabian Molina et Mustafa Atici, les Verts Léonore Porchet et Nicolas Walder et l’UDC Yves Nidegger ont rencontré Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise.

Pendant près de 1h30, ils ont pu échanger à propos de la sécurité, de la coopération et du multilatéralisme, a rapporté Fabian Molina sur Twitter. L’occasion pour lui de rappeler que «la Suisse et Taïwan partagent des valeurs de démocratie et de droits de l’homme – la coopération doit être approfondie dans l’intérêt des deux parties», a-t-il encore écrit.

D’après la «RTS», la délégation qui n’est pas officielle – le voyage a été organisé à titre privé par l’intergroupe parlementaire Suisse-Taïwan et payé par les élus – doit ensuite rencontrer le président du Parlement, les ministres des Affaires culturelles, de la Défense, de la Technologie et de la Santé. Une rencontre est également avec la commission des droits humains ainsi que la visite d’un institut de recherche technologique.

Et alors que Nicolas Walder a remercié la présidente taïwanaise pour «[son] chaleureux accueil et les 90 minutes de discussions intenses que vous nous avez accordées ce matin, pour évoquer notre amour partagé pour la liberté et la démocratie», cette dernière a évoqué sur les réseaux sociaux «un plaisir de rencontrer une délégation du Parlement suisse». «Je crois que Taïwan et la Suisse peuvent approfondir les liens existants et renforcer la résilience démocratique dans le monde entier», a-t-elle ajouté.

«Ne pas envoyer de signal aux séparatistes» Alors que la situation est relativement tendue entre Taïwan et la Chine, la visite de cette délégation suisse a fait réagir l’ambassade chinoise à Berne. En apprenant la tenue de ce voyage, cette dernière avait publié une mise en garde dans la presse, rappelle la «RTS»: «Les parlementaires devraient éviter toute forme de contact officiel avec les autorités de Taïwan [et] ne pas envoyer de signal aux séparatistes», était-il écrit.

En baskets devant la présidente Comme le montrent les différentes photos postées sur les réseaux sociaux, la conseillère nationale Léonore Porchet était en baskets au moment de la rencontre avec la présidente taïwanaise. La faute à un bagage jamais arrivé à destination. «Malheureusement, mon bagage est resté dans l’avion… Rencontre avec la présidente ce matin en sneakers donc. Sneakers qu’elle a publiquement (et DEUX fois) saluées», a-t-elle expliqué sur Twitter.