Pékin: Cinq employés chinois d’une entreprise américaine arrêtés

«Les autorités chinoises ont arrêté les cinq employés du bureau à Pékin de Mintz Group, tous de nationalité chinoise, et y ont fermé nos opérations», explique l’entreprise dans un communiqué à l’AFP. La société assure qu’elle «n’a pas reçu d’avis officiel à propos d’une procédure légale» contre elle, et a «demandé aux autorités de libérer ses employés».

Elle dit avoir fait appel à des avocats pour «dialoguer avec les autorités et aider (ses) employés et leurs familles». «Nous avons toujours travaillé de manière transparente, éthique et en respect des lois et règlements applicables» en Chine, déclare l’entreprise, ajoutant qu’elle travaillerait avec les autorités pour «résoudre tout quiproquo qui aurait pu conduire à ces événements».