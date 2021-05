Vaud - Cinq entreprises lausannoises primées

Basée à Renens Flowbone (Trophée Lausanne Région) développé un gel bioactif qui, via une injection, permettra de renforcer les os fragiles en augmentant leur densité minérale osseuse.

Rañute (Coup de coeur du jury et Prix du Public) a ouvert à Crisseier le premier espace de vente et de conseils dédié aux

menstruations. Elle s’adresse aux femmes qui, aujourd’hui, ne bénéficient pas d’une offre complète, d’un lieu d’accueil et de conseils sur tous les types de protections périodiques existants.

Biopsomic (Prix de l’Innovation) a développé à Lausanne un test pronostic non-invasif permettant aux patients d’obtenir des informations fiables sur la progression du cancer par une simple prise de sang.

Isochronic (Prix de l’Innovation), à Pully, a développé un robot industriel compact permettant un transfert à haut débit et simultané de pièces, permettant des gains de temps et d'énergie dans l’emballage et l’assemblage.