Sauna, spray nasal, etc.: Cinq erreurs qui aggravent un rhume

Le rhume et la toux peuvent souvent être persistants. Pour guérir plus rapidement, il y a certaines erreurs à éviter.

Il n’est pas rare d’entendre de fausses vérités sur notre système immunitaire. Nous allons vous aider à faire la part des choses en vous révélant quelles sont celles auxquelles il vaut mieux renoncer en cas de rhume.

1. Un bain chaud et un sauna

Au début d’un refroidissement, rien ne s’oppose à prendre un bain aux huiles essentielles. En cas de fièvre et si l’infection est avancée, la prudence est toutefois de mise, car la chaleur peut augmenter artificiellement la température du corps et mettre à l’épreuve la circulation. Il en va de même pour les séances de sauna: il vaut mieux y renoncer en cas de température et de forte infection. La chaleur risque de provoquer des problèmes circulatoires et de favoriser la multiplication des germes.

Mieux vaut renoncer au sauna dans ces conditions. Giphy

2. Remèdes maison à base d’alcool

Peu de mythes sont plus tenaces en cas de refroidissement qu’un whisky chaud avec du miel ou un thé au rhum. Une chose est sûre: il faut boire beaucoup quand on est enrhumé. Avant tout de l’eau et des tisanes, qui hydratent les muqueuses. L’alcool, en revanche, est un poison cellulaire qui affaiblit et déshydrate encore plus l’organisme. Au lieu de prendre un schnaps, il est préférable de boire un thé au gingembre ou à la sauge. En effet, le gingembre et la sauge ont un effet anti-inflammatoire, contrairement à l’alcool.

La consommation d’alcool est néfaste pour le système immunitaire et ralentit le processus de guérison. Pexels / Vivita Malite

3. Renifler pour faire remonter le mucus

Renifler pour faire remonter le mucus ou l’avaler n’est pas une bonne idée. Les sécrétions peuvent entraîner des inflammations au niveau de la gorge et du pharynx. Il vaut mieux simplement se tamponner le nez ou se moucher délicatement. Lorsque l’on se mouche trop fort, les sécrétions sont susceptibles de pénétrer dans les sinus où elles peuvent provoquer des inflammations.

Comment renforcer son système immunitaire? Adopter une alimentation équilibrée : les minéraux et les vitamines sont essentiels à l’organisme pour être en bonne santé et le rester. Rien de tel que les légumes, les fruits et le thé.

Porter des vêtements chauds : en cas de mal de gorge, il est conseillé de porter un foulard ou une écharpe autour du cou pour le tenir au chaud. Il faut aussi mettre des chaussettes, car des pieds gelés entraînent une mauvaise circulation sanguine dans tout le corps, ce qui favorise la propagation des virus du rhume.

Respirer un air sain: il est recommandé d’aérer les pièces de vie régulièrement pour renouveler l’air vicié et chargé de virus.

4. Trop de spray nasal

Il ne faut pas avoir recours au spray nasal trop souvent, même si la tentation d’une respiration dégagée est grande. Si l’on en abuse, les muqueuses peuvent s’habituer au principe actif. Il vaut mieux opter pour des sprays nasaux naturels à l’eau de mer ou avoir recours à des inhalations pour dégager le nez.

Comment éviter la contamination? Se laver régulièrement et soigneusement les mains avec du savon pendant au moins 30 secondes.

Lors d’épidémies de rhume, éviter de serrer la main pour saluer quelqu’un.

Éviter le contact direct de la peau avec les poignées de portes, les robinets et autres (utiliser, par exemple, un mouchoir en papier).

5. Du sport pour «transpirer»

Pendant un refroidissement, le corps puise de l’énergie dans ses réserves pour se défendre contre l’infection. Le sport n’est donc pas une bonne idée en cas de rhume. Il peut prolonger l’infection et, dans le pire des cas, entraîner des complications telles qu’une myocardite. En cas de rhume, et surtout de fièvre, il convient donc de garder le lit et de se reposer. En l’absence de fièvre, de courtes promenades peuvent aider à stimuler le système circulatoire, à condition de s’habiller bien chaudement avant de sortir.