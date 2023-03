Mexique: Cinq femmes disparues retrouvées mortes incinérées

La guerre entre cartels, et l’intervention des forces de sécurité ont provoqué des dizaines de milliers de morts et de disparus au Mexique depuis 2006.

Cinq femmes, ont été retrouvées mortes incinérées dans le centre du Mexique, ont indiqué vendredi les autorités, confirmant l’un des pires épisodes de la violence de genre dont souffre le pays. Six femmes, âgées entre 19 et 48 ans, avaient disparu le 7 mars à Celaya dans Guanajuato, un État dans le centre du Mexique où cohabitent l’industrie, le tourisme et la violence de la délinquance organisée.

Six personnes arrêtées

Les restes incinérés de cinq d’entre elles ont été retrouvés, a indiqué à la presse le procureur de l’État, Carlos Zamarripa. «On a pu établir cinq profils génétiques parmi les six jeunes femmes qui ont disparu», a-t-il précisé. Six personnes ont été arrêtées, a-t-il ajouté. Toutes ont déclaré appartenir à un groupe criminel de l’État du Tamaulipas dans le nord-est du pays. Les médecins légistes continuent de chercher des «preuves» sur place, a indiqué le procureur. L’enquête tente de déterminer les mobiles du crime.

Grand comme la Belgique, Guanajuato abrite des villes coloniales (sa capitale du même nom et San Miguel de Allende) et accueille plusieurs usines automobiles (Mazda, Toyota, Honda et General Motors). Guanajuato (6,1 millions d’habitants en 2020) a été le plus violent des 32 États du Mexique en 2022, avec 3260 homicides. Cet État est un champ de bataille entre deux bandes criminelles, Santa Rosa de Lima et le Cartel Jalisco Nueva Generacion, qui se dispute le trafic de drogue et le vol de combustibles.