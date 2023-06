Genève: Cinq fois plus d’e-trotts modifiées saisies en Ville l’an passé

Les saisies d’e-trotts non conformes ont explosé l’an passé en Ville de Genève (image d’illustration).

Le nombre de trottinettes électriques modifiées pour rouler au-delà des 20km/h autorisés est en forte hausse au bout du lac. C’est l’un des points saillants du rapport d’activités 2022 de la police municipale de la Ville de Genève, publié ce mercredi. L’an passé, celle-ci a largement augmenté sa présence sur le terrain, avec une hausse de 60% du nombre d’heures passées en patrouilles sur l’espace public par rapport à 2021, comme le souligne la magistrate Marie Barbey-Chappuis, chargée du Département de la sécurité et des sports.

Explosion «inquiétante»



Dans le document, s’il est relevé que la présence de trottinettes est «de plus en plus importante» dans l’espace public, «il est inquiétant de constater une explosion du nombre d’engins non-homologués en circulation.» En effet, en 2022, 173 de ces e-trotts ont été saisies, soit cinq fois plus que l’année précédente (+565%). Les propriétaires de ces engins risquent en principe une amende de 300 francs. A la suite d’une saisie, «les trottinettes sont acheminées à la fourrière cantonale, qui décide de la suite à donner en fonction des cas», indique Cédric Waelti, responsable de la communication du département.