PostFinance - Cinq francs pour un relevé mensuel papier: «C’est trop!»

«Ma belle mère de 96 ans va se voir facturer 5 francs par mois pour un extrait de compte. Doit-elle prendre des cours informatiques à son grand âge?». Une internaute s’est plainte sur les réseaux sociaux du prix du papier facturé par PostFinance, qui va passer de 1 franc à 5 francs à partir du 1er juillet. Ce changement a fait bondir de nombreuses personnes. Les clients de la filiale financière de la Poste qui souhaitent recevoir un extrait de compte ou les justificatifs d’intérêts, les décomptes de carte de crédit ou encore les saisies des ordres de paiement et permanents en Suisse, dans leur boîte aux lettres, vont ainsi débourser 60 francs par an. L’an dernier, quelque 620’000 extraits de compte mensuels ont été émis sur papier.

Bon nombre de banques ainsi que d’autres entreprises, comme les opérateurs de téléphonie mobile, répercutent les coûts du papier sur la clientèle. Le prix de cette prestation varie d’un établissement à l’autre: il est de 3 francs à la Banque Cantonale Vaudoise, 1fr.50 à la Banque Migros, 5 francs à l’UBS et 1 franc chez Raiffeisen. De son côté, Credit Suisse propose un forfait de 24 francs par an, soit 2 francs par mois.

«Cinq francs, c’est trop»

Les clients de PostFinance ne sont pas les seuls à réagir à la forte augmentation des frais pour les documents imprimés. «Cinq francs, pour une prestation normale de la part d’une banque et qui consiste en une simple impression et un envoi, c’est trop. Il est également regrettable que ce changement de tarif se fasse aux détriments des consommatrices et des consommateurs les plus impactés par la fracture numérique», déclare Jean Busché, responsable économie et NTIC à la Fédération romande des consommateurs (FRC).