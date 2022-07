Suisse : Cinq hommes, 20 vols par effraction à travers le pays: enquête bouclée

Une bande de voleurs va passer devant le Tribunal, dans le canton de Berne. Ils ont sillonné le pays et commis des vols et dégâts pour plusieurs centaines de milliers de francs.

Le butin total était conséquent. Police bernoise

De multiples vols en bande, 400’000 francs de butin et 200’000 francs de dégâts: le palmarès est lourd. Cinq hommes de nationalité roumaine répondront de leurs actes face au Tribunal. Le ministère public cantonal chargé des tâches spéciales a rendu son acte d’accusation contre la bande, à qui on reproche des méfaits dans plusieurs cantons, dont ceux de Berne, Fribourg et Vaud, entre le printemps 2020 et le printemps 2021 quand ils ont été arrêtés.

Ils avaient pris pour cibles les coffres-forts de magasins et des bancomats. Plusieurs fois en l’espace de quelques jours, «les auteurs ont volé les billets de banque malgré le système de coloration de l’argent, immédiatement déclenché et ayant recouvert les billets d’une encre de sécurité», dit le ministère public. Après une accalmie pendant la première vague de Covid, ils ont repris de plus belle en automne.

En février 2021, un cambriolage a été déjoué par la police bernoise et un homme a été arrêté. L’enquête a abouti, un mois plus tard, à l’arrestation de quatre autres hommes. Les cinq personnes, âgées de 34 à 45 ans, sont en détention depuis. «Les prévenus ont en partie avoué les faits, et la plupart d’entre eux ont des antécédents judiciaires en la matière», ajoute encore le ministère public.