Finlande : Cinq hommes arrêtés pour un projet d’attentat d’ultradroite

La police finlandaise a procédé à ses premières arrestations pour un projet d’attentat extrémiste. Cinq jeunes hommes planifiaient une attaque par bombe et armes à feu.

Des perquisitions menées en décembre 2019 chez les cinq hommes avaient déjà permis de découvrir «une quantité significative d’armes à feu, de munitions et d’explosifs», a expliqué le commissaire Toni Sjöblom.

Cinq jeunes hommes ont été arrêtés et placés en détention, en Finlande, pour avoir projeté un «attentat d’ultra-droite» par bombe et armes à feu, du jamais-vu dans le pays nordique, ont annoncé, vendredi, les autorités.

Selon un responsable du service finlandais de sûreté intérieure (Supo), les cinq hommes, âgés «d’environ 25 ans», affichent des convictions «accélérationnistes», un mouvement suprémaciste blanc lié à des fusillades aux États-Unis et voulant attiser la division raciale dans la société. Il s’agit des premières arrestations pour un projet d’attentat d’extrême droite en Finlande, selon la police.

Cibles pas dévoilées

Les suspects ont été arrêtés mardi et vivent à Kankaanpää, une petite ville de 13’000 habitants dans le sud-ouest du pays. Ils ont été présentés à un juge vendredi et placés en détention provisoire. Les cibles éventuelles n’ont pas été dévoilées, ni le détail d’un possible mode opératoire.