Jeux vidéo : Cinq jeux sur mobile ont rapporté plus d’un milliard

Roi du segment, «PUBG Mobile» a déjà généré un chiffre d’affaires supérieur à 2,8 milliards de dollars au cours de l’année.

L’industrie du jeu mobile se porte très bien, merci pour elle. Son marché mondial a atteint 75,4 milliards de dollars cette année, en hausse de près de 20% sur un an. C’est un montant comparable à la valeur boursière actuelle de Snap, l’éditeur de l’application de messagerie Snapchat. L’année marque la constitution d’un club fictif des cinq jeux dépassant le milliard de revenus. En tête, on trouve «PUBG Mobile», le jeu pionnier de battle royale qui a rapporté 2,8 milliards de dollars à lui seul, en hausse de 66% sur un an. Il devance «Honneur des rois», son principal challenger aussi appelé «Arena of Valor» dans certaines régions, avec 2,5 milliards de dollars, profitant d’une hausse de 42,8% par rapport à l’année dernière.