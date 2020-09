Football : Cinq joueurs à suivre cette saison en Espagne

Alors que le championnat espagnol reprend vendredi, focus sur cinq nouvelles recrues à suivre.

Miralem Pjanic

Soixante millions d’euros et l’un des transferts les plus onéreux de ce mercato d’été 2020 perturbé par la pandémie de Covid-19: l’international bosnien Miralem Pjanic (30 ans, 92 sélections) arrive à Barcelone en provenance de la Juventus Turin, après un échange qui a vu le milieu de terrain brésilien Arthur faire le chemin inverse.

Ivan Rakitic

Le retour de l’enfant prodige. Après six années fastes au Barça, où il aura notamment remporté une Ligue des champions (2015), quatre Championnats d’Espagne (2015, 2016, 2018, 2019) et quatre Coupes du Roi (2015, 2016, 2017, 2018), l’international croate Ivan Rakitic (32 ans, 106 sél. et 15 buts en sélection), n’entrait plus dans les plans de Ronald Koeman, d’après la presse.