Vietnam : Cinq journalistes citoyens en prison pour «abus de droits démocratiques»

Les cinq personnes qui travaillaient pour une page web de journalistes citoyens ont été condamnées jeudi par un tribunal à des peines allant de 2 à 4 ans et demi de prison.

Cinq personnes travaillant sur une page d’information en ligne de journalistes citoyens ont été condamnées jeudi par un tribunal de Can Tho, dans la région méridionale du delta du Mékong. Truong Chau Huu Danh, fondateur de la page Facebook Bao Sach ("Le journal propre"), qui publie des articles sur des questions sociales brûlantes et sur la corruption, a été condamné à quatre ans et demi de prison.

Réaction de la diplomatie américaine

Ce verdict est le dernier en date d’une «tendance troublante» à la détention de travailleurs de la presse et de tout citoyen «exerçant ses droits à la liberté d’expression et de la presse», a déclaré vendredi le porte-parole du département d’État américain, Ned Price. «Ce groupe de journalistes se concentre sur des reportages d’investigation sur la corruption, ce qui, bien sûr, n’est pas un crime», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Les États-Unis appellent les autorités vietnamiennes (…) à libérer ces cinq journalistes et toutes les personnes injustement détenues, et à permettre à tous les individus au Vietnam d’exprimer leurs opinions librement et sans crainte de représailles».