Mineurs isolés «assassins» et «violeurs» : Cinq jours après sa condamnation, Zemmour récidive…

Le 25 septembre, le parquet de Paris a obtenu la condamnation d’Eric Zemmour à 10’000 euros d’amende pour injure et provocation à la haine. Mais le polémiste a récidivé 5 jours après…

Le parquet de Paris a ouvert jeudi une enquête pour «provocation à la haine raciale» et «injures publiques à caractère raciste» au lendemain de propos du polémiste Eric Zemmour qui a qualifié les migrants mineurs de «voleurs», «assassins » et «violeurs» sur la chaîne CNews.

Dans un débat animé par la journaliste Christine Kelly et dédié à la question des mineurs isolés après l’attaque terroriste devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, Eric Zemmour a déclaré mercredi soir: «Ils n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu’ils viennent.»

«Encore une sortie abjecte et raciste d’Éric #Zemmour sur le plateau de @CNEWS», a dénoncé jeudi matin sur Twitter Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de la Diversité et de l’égalité des chances.

La ministre a ajouté avoir «échangé ce (jeudi) matin avec le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel» et avoir demandé au Délégué interministériel à la lutte contre le racisme l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) de saisir le procureur.

Condamné la semaine passé

Le 25 septembre, le parquet de Paris a obtenu la condamnation d’Eric Zemmour à 10’000 euros d’amende pour injure et provocation à la haine, cette fois pour une diatribe sur l’islam et l’immigration lors d’un rassemblement politique un an plus tôt et diffusée en direct sur LCI.