Tessin : Cinq jours durant, la chasse à la biche allaitante sera autorisée

Les défenseurs des animaux sont consternés par cette nouvelle réglementation. «De notre point de vue, cela va clairement à l’encontre de la loi sur la protection des animaux et de toute éthique de la chasse», déclare Samuel Furrer, directeur de service à la Protection suisse des animaux. En abattant les mères, on sacrifie également les faons, qui ainsi sont promis à une mort presque certaine. «Ils ont alors parfois trois ou quatre mois et dépendent encore de leur mère, d’une part parce qu’elles les allaitent et d’autre part parce qu’ils perdent ainsi le contact avec le reste du troupeau», explique Samuel Furrer.