«J’ai contacté La Poste le jeudi, raconte Mireille. On m’a indiqué que le paquet était en retard et qu’il arriverait le lendemain. On m’a offert un bon de 20 francs (ndlr: alors que le prix de l’envoi s’élevait à 18 francs). Quand j’ai rappelé le Service client le lundi suivant, on m’a dit que c’était encore retardé, que c’était comme ça et que j’avais déjà eu un geste.»