Panne Swisscom : «Cinq jours sans Internet, ce n’est pas acceptable»

«De jeudi matin à lundi après-midi, nous avons dû faire une croix sur tous les services Internet. On n’avait plus rien.» À l’image de Gianni*, une vingtaine d’habitants de Granges (FR) ont dû se tourner vers le réseau mobile pour garder contact avec le reste du monde. La faute à une panne de Swisscom touchant la téléphonie fixe, Internet et la télévision. «On nous a envoyé un message jeudi en nous disant qu’elle n’allait pas durer plus de deux jours», s’est agacé l’habitant de la commune.