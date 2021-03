Birmanie : Cinq manifestants tués dans la répression

Au moins 44 contestataires ont été tués dimanche, le plus lourd bilan journalier depuis le putsch du 1er février. Cinq autres ont été abattus lundi.

Deux hommes et une femme ont été abattus et seize personnes blessées à Myingyan, dans le centre du pays, a indiqué à l’AFP, un habitant sous couvert d’anonymat par peur des représailles. A 300 kilomètres au sud, deux protestataires sont décédés après avoir reçu un tir mortel à la tête et à la poitrine, selon un autre témoin. Au moins 44 contestataires ont été tués dimanche, le plus lourd bilan journalier, depuis le putsch du 1er février.