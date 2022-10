Immigration : Cinq migrants tués dans une collision entre deux bateaux à Cuba

Une collision entre un bateau transportant des migrants vers la Floride et un navire des gardes-côtes cubains a fait cinq victimes samedi.

Dix-huit personnes ont été secourues à la suite de la collision qui s’est produite dans les eaux au nord de Bahia Honda, à l’ouest de Cuba, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur cubain. Trois femmes, un homme et une fille mineure ont trouvé la mort, a ajouté le ministère sans divulguer leur identité.

Le bateau, qui transportait des migrants, était arrivé en provenance des États-Unis et avait «violé les eaux territoriales cubaines dans le cadre d’une opération de trafic d’êtres humains», a fait savoir le communiqué. La collision s’est produite alors que les gardes-côtes cherchaient à interroger les passagers de l’embarcation, selon la déclaration lue à la télévision cubaine.

Pénuries

Cuba a rejeté la faute sur les États-Unis, affirmant qu’une politique américaine «hostile et cruelle» favorise l’immigration illégale en facilitant le séjour des migrants cubains qui arrivent sur ses côtes. L’ambassade américaine à La Havane a présenté samedi les condoléances des États-Unis via son compte Twitter.

«Alors que nous renforçons les voies de migration sûres et légales, nous mettons en garde contre les tentatives de migration irrégulière dangereuses et parfois mortelles», a indiqué le tweet. Dernièrement, des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, associées à de fréquentes coupures d’électricité, ont fait grimper le nombre de migrants cubains.