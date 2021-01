Le 8 juillet 2019, des militants du climat avaient bloqué l'entrée du siège d'UBS à Bâle. Lors qu’ils avaient quitté les lieux, 19 personnes ont été arrêtées. La banque avait lancé des poursuites pénales pour violation de domicile. Elle avait ensuite retiré sa plainte après avoir trouvé un arrangement avec les activistes. Mais comme les manifestants ne s’étaient pas retirés lorsque la police leur en avait intimé l’ordre, ils ont dû répondre début janvier de dommages à la propriété et d’émeutes devant une juge . Le verdict est tombé vendredi. Les charges ont été abandonnées et ils n’ont pas de frais de procédure à verser.

«La protection du climat n’est pas un crime»

«Dans l'ensemble, l'action, la manière dont elle a été réalisée et votre participation n’entre dans aucune catégorie relevant du pénal a déclaré Susanne Nese, soulignant qu'elle n'avait pas statué sur l'urgence climatique avec son verdict qui est le résultat d'un examen approfondi des faits. L'action était non violente et dans une large mesure créative. Il ne s'agit pas de vandalisme. Il s'agissait d'exprimer les plus grandes préoccupations pour l'avenir. Et à cet égard, je suis d'accord avec vous. La protection du climat n'est pas un crime», a conclu la magistrate.