Hong Kong : Cinq militants pro-démocratie sont arrivés aux États-Unis

Ces militants hongkongais ont l’intention de demander l’asile aux États-Unis, peu de temps après le vaste coup de filet ayant eu lieu à Hong Kong.

«Les militants, tous âgés de moins de 30 ans, ont pris part aux manifestations pro-démocratie à Hong Kong, ont été arrêtés et inculpés et ont fui la ville par bateau en juillet», a déclaré à l’AFP Samuel Chu, fondateur du Hong Kong Democracy Council (HKDC), une organisation plaidant auprès des politiques, des médias et du public américains la cause des défenseurs des droits de ce territoire.

«Construire une nouvelle vie»

«Je suis soulagé et je me réjouis de les accueillir aux États-Unis et de les aider à demander l’asile et à se construire une nouvelle vie», a-t-il ajouté. «Leur entreprise désespérée témoigne de la détérioration rapide de la situation des droits de l’homme et de la crise humanitaire grandissante dans laquelle se trouve actuellement Hong Kong», a déclaré Samuel Chu.