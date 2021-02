Suisse romande : Cinq mille tonnes de munitions au fond du lac de Neuchâtel

Pro Natura s’inquiète des conséquences environnementales des tirs d’aviation à Forel (FR), près de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. L’armée se dit prête «à nettoyer et à payer».

Les forces aériennes mènent des exercices de tirs avec des F/A-18 dans le lac de Neuchâtel, à partir de Forel (FR), depuis le 15 février. Outre les nuisances sonores, ces manœuvres qui vont se poursuivre jusqu’au 19 mars ont aussi des répercussions sur le plan environnemental. Selon la Rts , au fil des années, près de cinq mille tonnes de munitions se sont accumulées au fond du lac. Ces exercices qui se déroulent près de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie «laissent des traces qu'il faut effacer», a argumenté Sarah Pierson, secrétaire romande de Pro Natura. «Il est évident que ces déchets doivent être éliminés et traités correctement», a-t-elle ajouté dans le 12h30 de la Rts.

Forel, une des trois dernières places de tirs air-sol

De son côté, l’armée rappelle que le site de Forel représente l'une de ses trois dernières places pour l'entraînement des tirs air-sol mais se dit prête à endosser le rôle du pollueur-payeur. «En tant que pollueurs, nous sommes aussi voués à nettoyer et à payer. Nous avons lancé un processus d'investigation et nous sommes ouverts par rapport aux résultats qui en ressortiront», a réagi Bruno Locher, le chef de la division aménagement et environnement au sein de l'armée.