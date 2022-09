Football: Cinq milliards qui témoignent de la reprise des affaires

La FIFA a comptabilité 9717 transferts, dont la grande majorité sur le Vieux-Continent. L’Angleterre se place comme le pays qui délie le plus les cordons de la bourse, devant l’Italie et l’Espagne. C’est aussi dans le berceau du football que le plus d’arrivées et de départs sont enregistrés. La France démontre quant à elle une plus grande efficacité au moment de la vente, puisque les recettes liées aux transferts y sont plus élevées.