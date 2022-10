Cinq millions de Burkinabés ont besoin d’aide urgente

Burkina Faso : Cinq millions de personnes ont besoin d’aide urgente

À Djibo, «il n’y avait pas de denrées au marché, et il n’a pas été possible» de récolter beaucoup de vivres «dans la région. Le bétail a été emporté. Des mères sont obligées de nourrir leurs enfants avec des feuilles et du sel», a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse à New York, retransmise en ligne. «Même les feuilles se font rares. Des femmes nous ont expliqué qu’elles sortaient la nuit dans les villages alentour pour nourrir leurs enfants, risquant des attaques, des viols et la mort.»