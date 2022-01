Genève : Cinq millions pour aider les poissons à franchir un barrage

Les Services industriels genevois vont mener des travaux durant un an pour que l’ouvrage du Seujet n’entrave pas la migration de la faune piscicole.

Le barrage du Seujet est actuellement presque infranchissable pour les poissons de plus de 60 centimètres.

D’ici une année, le barrage du Seujet ne constituera plus un obstacle insurmontable pour certaines espèces de poissons. Les Services industriels genevois (SIG) débuteront le 24 janvier des travaux conséquents pour reconstruire «l’échelle» qui permet à la faune piscicole de passer du Rhône au lac. Le chantier durera un an et coûtera cinq millions de francs, une somme totalement prise en charge par l’Office fédéral de l’environnement.