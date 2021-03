La cité de Calvin sera un peu plus verte. L’exécutif de la Ville va proposer au c onseil municipal l’ouverture d’un crédit de 4 ,9 millions de francs en ce sens, a-t-il indiqué dans un communiqué mercredi. « Les récents épisodes de canicule ont rappelé l’importance du végétal en milieu urbain » , relève le c onseil administratif. Le but est d’intervenir sur des actions locales, à savoir dans les nouvelles zones à 20 km/h, les rues piétonnes et lors du renouvellement de la chaussée ou d e l’ entretien des trottoirs. Il est aussi prévu de mettre en place de nouveaux abribus végétalisés.