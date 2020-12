France : Cinq mois de prison avec sursis pour le meurtrier du coq Marcel

Un habitant de la commune de Vinzieux, dans le Sud de la France, a écopé de cinq mois de prison avec sursis après avoir tué en mai dernier Marcel, un coq qui vivait dans la propriété voisine, parce qu’il le trouvait trop bruyant.

L’accusé, qui a reconnu les faits, a également écopé de 300 euros d’amende et d’une interdiction de port d’arme durant trois ans. «Cela ne réparera jamais ce qui a été commis», a commenté à l’AFP le propriétaire du gallinacé, Sébastien Verney, encore traumatisé d’avoir retrouvé son coq, tué à la carabine et embroché sur une barre de fer. «Mais pour nous, l’objectif était vraiment qu’il y ait un acte fort au niveau de la justice face à ces atteintes au patrimoine sensoriel rural de plus en plus agressé», a-t-il ajouté