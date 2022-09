Tennis: Cinq moments inoubliables de la carrière de Roger Federer

Roger Federer, à droite, dans les bras de celui qui s’appelait encore Stanislas Wawrinka aux Jeux de Pékin 2008. AFP

Wimbledon 2003

Deux années après son chef-d’œuvre contre Pete Sampras en 8es de finale, Roger Federer, alors âgé de 21 ans, remporte le premier titre de sa carrière en Grand Chelem en dominant l’Australien Mark Philippoussis lors de la finale de Wimbledon, 7/6 (7/5) 6-2 7-6 (7/3). En larmes lors de la cérémonie, son trophée au bras, le Bâlois dira: «C’est un rêve absolu pour moi. Gamin, j’ai toujours blagué sur le fait que j’allais gagner ici et je l’ai fait.»

Jeux de Pékin 2008

Vaincu par Arnaud Di Pasquale lors de la rencontre pour la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Sydney, en 2000, éliminé dès le 2e tour quatre ans plus tard à Athènes par Tomas Berdych, Roger Federer devient champion olympique dix ans après le début de sa carrière mais pas en simple – il est éliminé en quart de finale à Pékin. Avec Stan Wawrinka, ils s’offrent l’or en double face au duo suédois Simon Aspelin/Thomas Johansson 6-3, 6-4, 6-7 (4/7), 6-3. «C'est un moment très fort dans ma carrière, réagira «RF», victime d’une mononucléose plus tôt dans l’année. J’ai fait mon programme autour des Jeux pour être en forme ici. Ça a payé en double. Je suis vraiment très fier d’avoir remporté cette médaille pour la Suisse, pour moi, pour Stan. C’est quelque chose qui restera pendant très longtemps.»

Roland-Garros 2009

Enfin. Après trois finales perdues d’affilée à Paris contre Rafael Nadal, Roger Federer brise la malédiction qui l’accompagnait à Roland-Garros et soulève la Coupe des Mousquetaires pour la première fois. Le Bâlois triomphe en finale (6-1, 7-6, 6-4) du Suédois Robin Söderling, tombeur de «Rafa» plus tôt dans le tournoi, et égale ainsi le nombre de titres record en Grand Chelem de Pete Sampras (14). «La satisfaction est encore plus grande, surtout après avoir été si près ces dernières années», concède-t-il.

Coupe Davis 2014

Six ans après son sacre olympique avec Stan Wawrinka, Roger Federer triomphe en Coupe Davis, toujours avec le Vaudois. Si «Stan the Man» est immense durant tout le week-end, c’est bien «RF» qui offre le point du Graal à son pays face à la France. Avec le Saladier d’argent, le Bâlois soulève le seul grand trophée qui manquait à son palmarès, avec celui de champion olympique en simple. «Stan a fait tellement. Il a joué incroyablement bien ce week-end pour me donner l’occasion (de finir). C’est un moment historique pour notre pays et je suis très heureux de vivre ça», expliquera le «Maître».

Open d’Australie 2017