Aviation militaire : Cinq morts dans l’accident d’un hélicoptère à Cuba

Un hélicoptère militaire cubain «s’est écrasé contre une colline» vendredi, entre la province d’Holguin et Guantanamo, dans l’est de l’île.

Cinq personnes sont mortes vendredi matin à Cuba dans l’accident d’un hélicoptère militaire entre la province d’Holguin et Guantanamo, dans l’est de l’île, a annoncé le ministère des Forces armées.

L’hélicoptère «s’est écrasé contre une colline» et «les cinq personnes à bord sont décédées», a indiqué le ministère dans un communiqué diffusé par les médias d’État et lu au journal télévisé. «Une commission du ministère des Forces armées révolutionnaires enquête actuellement sur les causes de l’accident», a précisé le communiqué, qui ne donne pas d’autres détails.