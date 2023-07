Maroc: Cinq morts dans un nouveau naufrage de migrants marocains

Cinq jeunes marocains ont trouvé la mort dans un nouveau naufrage de migrants au large des côtes du Sahara occidental, et le bilan pourrait s’alourdir, a indiqué, mardi, une ONG locale de défense des droits humains.

«L’embarcation, qui comptait près d’une soixantaine de migrants, a chaviré non loin de la côte à cause des vagues», a expliqué Mohamed Zendour. «Certains ont pu nager jusqu’au rivage, d’autres ont perdu la vie. Cinq à notre connaissance, mais le bilan pourrait s’alourdir car d’autres migrants sont portés disparus», a-t-il ajouté.

Les victimes étaient originaires du village de Tighassaline, une région rurale déshéritée dans le Moyen-Atlas, près de la ville de Khenifra. «L’entière responsabilité de ce drame revient aux élus et aux autorités locales, et à travers eux, à l’État marocain», a estimé Mohamed Zendour, président de la section de l’AMDH à Khenifra, en réclamant l’ouverture d’une enquête et l’arrestation des passeurs dans tout le Maroc.