Equateur: Cinq morts dans un nouvel affrontement entre bandes en prison

Dimanche, devant la prison où circulaient militaires, policiers et ambulances, des proches de détenus attendaient des nouvelles. «Je suis désespérée ici, je voudrais des informations mais je n’en ai pas», a déclaré à l’AFP une femme dont le fils est en prison et qui a demandé à ne pas être nommée.

«Revenir à la normale»

Plus tôt, le SNAI avait ordonné de renforcer la sécurité dans toutes les prisons du pays avec l’aide de la police et de l’armée. Le ministre de l’Intérieur Juan Zapata a tweeté que les protocoles de supervision et d’exécution des stratégies visant au contrôle, à l’ordre et à la sécurité des prisonniers sont «opérationnels».