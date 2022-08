Cachemire : Cinq morts dans une attaque contre un camp de l’armée indienne

Deux hommes armés de fusils automatiques et de grenades «sont entrés dans le camp de l’armée dans l’obscurité et il y a eu un échange de tirs avec les soldats. L’armée a déploré trois décès et les deux attaquants ont également été tués», a déclaré à l’AFP Mukesh Singh, un haut responsable de la police. L’incident, qui s’est produit dans la région de Rajouri (sud), près de la ligne de contrôle hautement militarisée qui sépare le Cachemire du Pakistan, a également fait deux blessés parmi les soldats.