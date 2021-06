Amérique centrale : Cinq morts dans une fusillade entre gangs en prison au Honduras

Des affrontements entre les gangs Barrio 18 et Mara Salvatrucha (MS-13) ont éclaté dans une prison de haute sécurité au Honduras jeudi.

Au moins cinq prisonniers sont morts et quinze autres ont été blessés lors d’une fusillade jeudi entre membres des gangs Barrio 18 et Mara Salvatrucha (MS-13) dans la prison de haute sécurité de La Tolva au Honduras, a annoncé le Parquet.

Académies de la criminalité

Plusieurs centaines de proches de prisonniers ont convergé vers le centre de soins et devant la prison pour essayer d’en savoir davantage, notamment sur l’identité des prisonniers concernés, a rapporté la presse locale. Des enregistrements audio ont été publiés sur les réseaux sociaux faisant entendre des rafales de tirs et des explosions qui, selon des témoins, ont duré pendant plus d’une heure.

Les gangs Barrio 18 et MS-13 contrôlent de nombreux quartiers périphériques de certaines grandes villes du pays ainsi que des régions rurales et s’affrontent pour étendre leurs territoires respectifs, où ils se livrent au trafic de drogues et d’armes, au vol de véhicules et autres délits, selon des sources policières.