Afrique du Sud

Cinq morts dans une «guerre» pour le contrôle d'une Eglise

Tôt samedi, un groupe d'hommes armés a fait irruption dans un bâtiment de l'Eglise sainte internationale pentecôtiste à Zuurbekom, banlieue ouest de Johannesburg. Au moins cinq morts sont à déplorer.

Au moins cinq personnes ont été tuées et 40 arrêtées samedi à Johannesburg -dont des policiers- après l'attaque de locaux d'une des plus importantes Eglises pentecôtistes d'Afrique du sud, a annoncé la police sud-africaine. C'est le dernier rebondissement de ce qui semble être une «guerre» pour en prendre le contrôle.

«Quatre personnes ont été trouvées mortes par balles et brûlées dans une voiture, une cinquième victime, un agent de sécurité, ayant été tué par balle dans son véhicule», indique un communiqué du chef de la police sud-africaine, Khehla John Sitole.

Tôt samedi, un groupe d'hommes armés a fait irruption dans un bâtiment de l'Eglise sainte internationale pentecôtiste à Zuurbekom, banlieue ouest de Johannesburg, «indiquant qu'ils venaient prendre possession des locaux», selon le communiqué. Le chef de la police a précisé que ses hommes étaient intervenus après des informations sur «des coups de feu et une présumée situation de prise d'otages» dans l'église où 34 armes à feu ont été saisies.

«Je suis certain que la réponse rapide des forces de sécurité a permis d'éviter ce qui aurait pu être un bain de sang encore plus grave», a estimé M. Sitole. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées, dont six blessées conduites à l'hôpital.