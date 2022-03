Bangladesh : Cinq morts et des dizaines de disparus dans le naufrage d’un ferry

Le bateau, qui transportait plus de 60 passagers, a sombré dimanche après une collision avec un vraquier sur une rivière près de Dacca.

Au moins cinq personnes ont trouvé la mort et des dizaines ont été portées disparues dimanche au Bangladesh dans la collision entre un vraquier et un ferry sur une rivière près de Dacca, a annoncé la police.

«Nous avons découvert cinq corps, a déclaré le chef de la police locale Shah Jaman, précisant qu’il s’agissait d’un homme, de trois femmes et d’un enfant.

Sur les plus de 60 passagers qui se seraient trouvés à bord du ferry, 22 ont réussi à échapper à la nage à la catastrophe qui s’est produite sur la rivière Shitalakshya, a indiqué l’inspecteur Aslam Mia.

Des images diffusées par les médias montraient des passagers hurlant au moment de la collision entre le cargo et le ferry et sautant dans l’eau polluée du cours d’eau alors que le bateau sombrait. Un responsable local, Monjurul Hafiz, a indiqué que les gardes-côtes et des plongeurs participaient aux efforts pour retrouver des survivants.