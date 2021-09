Affaire Mila : Cinq nouveaux accusés jugés pour harcèlement et menaces de mort

Le parquet de Paris a annoncé mercredi l’arrestation de quatre femmes et un homme suspectés d’avoir cyberharcelé Mila, une ado qui avait publié une vidéo polémique sur l’islam en 2020.

Cinq nouvelles personnes, interpellées le 28 septembre et suspectées d’avoir cyberharcelé et menacé de mort Mila après sa publication d’une vidéo polémique sur l’islam, seront jugées en avril, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Paris.

Quatre femmes et un homme, âgés de 18 à 38 ans et originaires de Seine-et-Marne, de l’Ardèche, de l’Yonne et du Doubs, ont été placés en garde à vue le 28 septembre, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information du «Parisien». Ils seront jugés les 11 et 12 avril pour «harcèlement moral en ligne» et «menaces de mort».