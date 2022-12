Iran: cinq nouvelles condamnations à mort liées aux manifs

Iran : Cinq nouvelles condamnations à mort liées aux manifestations

Les cinq condamnés à la peine capitale ont été reconnus coupables lundi de la mort de Ruhollah Ajamian, membre de la milice Bassidj, liée aux Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, a déclaré Massoud Setayeshi. Ils étaient poursuivis pour «corruption sur terre», l’un des chefs d’accusation les plus graves du Code pénal iranien, et pour «crimes contre la sécurité du pays, contre l’intégrité physique des personnes et de graves troubles à l’ordre public».

Des mineurs envoyés en prison pour longtemps

Des «saboteurs» téléguidés par des pays étrangers

Les autorités voient dans les manifestations qui secouent le pays des «émeutes» et accusent régulièrement les États-Unis et leurs alliés occidentaux ainsi que des groupes kurdes basés à l’étranger d’être les instigateurs de ce mouvement de protestation sans précédent. Elles ont arrêté des milliers des personnes et ont fait état de la mort de quelque 300 personnes, incluant manifestants et forces de sécurité.