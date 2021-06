Football - Cinq nouvelles recrues débarquent au Lausanne-Sport

Après l’attaquant international suisse M21 Zeki Amdouni (SLO), le défenseur central français Anthony Weber (Caen) et le latéral gauche anglais Archie Brown (Derby County M23), Ilija Borenovic sait qu’il pourra compter, sauf contretemps de dernière heure, sur cinq nouveaux renforts supplémentaires dès le début de la préparation, fixé à ce lundi 21 juin.

Les attaquants Godvine Koyalipou (21 ans/Niort) et Trae Coyle (20 ans/Arsenal M23), les milieux de terrain Maxen Kapo (20 ans/PSG II) et Jean N’Guessan (18 ans/RC Abidjan), ainsi que le défenseur Medy Kimgombe (18 ans/Monaco), ont signé – ou s’apprêtent à le faire – un contrat avec le Lausanne-Sport.

Castella prolongé

On a aussi appris que Thomas Castella a finalement prolongé son bail avec le LS et que Armel Zohouri, Trazié Thomas et Ibrahima Ouattara ont, eux, été transférés de Nice à Lausanne. Hicham Mahou devrait lui aussi se lier sur le long terme au LS.